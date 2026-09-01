Informations pratiques

Peyzieux-sur-Saône

Concours de pétanque

Centre village Peyzieux-sur-Saône Ain

Tarif : 12 – 12 – EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 13:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Venez nombreux participer à cette journée placée sous le signe de la bonne humeur et de la convivialité.

La Classe en 6 Mogneneins Peyzieux-sur-Saône vous attend nombreux pour pointer, tirer… et surtout partager un bon moment !

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Centre village Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 12 51 72

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English :

We hope to see many of you there to take part in this day filled with good cheer and camaraderie.

The 6th-grade class at Mogneneins Peyzieux-sur-Saône looks forward to seeing many of you there to play, shoot… and, above all, have a great time!

L’événement Concours de pétanque Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2026-08-28 par Office de Tourisme Val de Saône Centre