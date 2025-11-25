Soirée d’Halloween Peyzieux-sur-Saône
samedi 31 octobre 2026 · Peyzieux-sur-Saône
Informations pratiques
Peyzieux-sur-Saône
Soirée d’Halloween
Hangar communal Peyzieux-sur-Saône Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Le soir d’Halloween quand vous aurez dévalisé les sucreries du village, les Joyeux Peyzieut’Ain vous attendent nombreux au hangar pour une soirée d’ Halloween !
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Hangar communal Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 02 71 20 lesjoyeuxpeyzieut.ain@gmail.com
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English :
On Halloween night, once you’ve raided the village’s sweet shops, the Joyeux Peyzieut’Ain will be waiting for you at the hangar for a Halloween party!
L’événement Soirée d’Halloween Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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