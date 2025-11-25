Informations pratiques

Peyzieux-sur-Saône

Soirée d’Halloween

Hangar communal Peyzieux-sur-Saône Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Le soir d’Halloween quand vous aurez dévalisé les sucreries du village, les Joyeux Peyzieut’Ain vous attendent nombreux au hangar pour une soirée d’ Halloween !

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Hangar communal Peyzieux-sur-Saône 01140 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 02 71 20 lesjoyeuxpeyzieut.ain@gmail.com

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English :

On Halloween night, once you’ve raided the village’s sweet shops, the Joyeux Peyzieut’Ain will be waiting for you at the hangar for a Halloween party!

L’événement Soirée d’Halloween Peyzieux-sur-Saône a été mis à jour le 2025-11-25 par Office de Tourisme Val de Saône Centre