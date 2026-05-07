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Concours de pétanque Terrain Noël Tournier Poligny

Concours de pétanque Terrain Noël Tournier Poligny vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Terrain Noël Tournier

Adresse : Rue Lacuzon

Ville : 39800 Poligny

Département : Jura

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Poligny

Concours de pétanque

Terrain Noël Tournier Rue Lacuzon Poligny Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Organisé par le sou des écoles de Poligny

Concours en quatre parties,
Inscription à partir de 18h.

Mini concours enfants de 19h à 21h

Buvette et restauration   .

Terrain Noël Tournier Rue Lacuzon Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 86 90 70  soudesecoles.poligny@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Poligny a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA

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