Concours de pétanque Terrain Noël Tournier Poligny

Poligny

Concours de pétanque

Terrain Noël Tournier Rue Lacuzon Poligny Jura

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Organisé par le sou des écoles de Poligny

Concours en quatre parties,

Inscription à partir de 18h.

Mini concours enfants de 19h à 21h

Buvette et restauration .

Terrain Noël Tournier Rue Lacuzon Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 86 90 70 soudesecoles.poligny@gmail.com

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Poligny a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA