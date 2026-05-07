Concours de pétanque Terrain Noël Tournier Poligny
Concours de pétanque Terrain Noël Tournier Poligny vendredi 3 juillet 2026.
Poligny
Concours de pétanque
Terrain Noël Tournier Rue Lacuzon Poligny Jura
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 19:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Organisé par le sou des écoles de Poligny
Concours en quatre parties,
Inscription à partir de 18h.
Mini concours enfants de 19h à 21h
Buvette et restauration .
Terrain Noël Tournier Rue Lacuzon Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 86 90 70 soudesecoles.poligny@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Poligny a été mis à jour le 2026-06-13 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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