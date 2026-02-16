Dirty Old Mat The Baboon Rue Jules et Charles Arnaud Poligny

Dirty Old Mat The Baboon

Dirty Old Mat The Baboon
Rue Jules et Charles Arnaud Brasserie The Baboon Poligny Jura

Début : 2026-06-21

fin : 2026-06-21

2026-06-21

Dirty Old Mat sera à nos côtés pour un concert au comptoir !

Mat trimbale sa gueule et ses histoires en compagnie de ses guitares, ses harmonicas et ses machines. Seul sur scène, ce dealer de chansonnettes distille une musique qui oscille entre chanson française, punk rock et folk irlandais. Un personnage attachant qui livre ses impressions et son vécu avec une voix éraillée et la plume incisive d’un punk au cœur tendre. Un univers teinté de colère, de tendresse et d’autodérision qui sent bon le pavé et la poésie de comptoir. Un one man band débordant d’énergie et légèrement déjanté.?

Après 12 années à sillonner les routes et arpenter les scènes au sein de divers groupes punk, rock et chanson française, il décide de tenter l’aventure solitaire en 2014. Depuis, 4 albums studio, dont le dernier Aujourd’hui comme hier , sorti en novembre 2022. De café-concert en festival, environ 500 dates au compteur à travers la France, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg et le Canada.

Restauration sur place

Jeudi 21 mai 2026

Brasserie The Baboon

Food, bières & good vibes garanties .

Rue Jules et Charles Arnaud Brasserie The Baboon Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté

