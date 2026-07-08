Concours de pétanque Le bourg Royère-de-Vassivière

Informations pratiques

Royère-de-Vassivière

Concours de pétanque

Le bourg Base du VCTT Royère-de-Vassivière Creuse

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 17:00:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Inscriptions sur place dès 16h .

Le bourg Base du VCTT Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 75 11

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-07-02 par Creuse Tourisme