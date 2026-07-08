AGENDA · Royère-de-Vassivière
Concours de pétanque Le bourg Royère-de-Vassivière
samedi 11 juillet 2026 · Le bourg · Royère-de-Vassivière
Informations pratiques
Royère-de-Vassivière
Concours de pétanque
Le bourg Base du VCTT Royère-de-Vassivière Creuse
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 17:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Inscriptions sur place dès 16h .
Le bourg Base du VCTT Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 75 11
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Royère-de-Vassivière a été mis à jour le 2026-07-02 par Creuse Tourisme
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