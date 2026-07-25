CONCOURS DE PÉTANQUE Saint-Étienne-Vallée-Française
lundi 10 août 2026 · Saint-Étienne-Vallée-Française
Informations pratiques
Saint-Étienne-Vallée-Française
CONCOURS DE PÉTANQUE
Bar-restau Un dimanche à la campagne Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Des plus jeunes aux plus grands, venez relever le défi ! En doublettes. +2 points d’avance pour les équipes mixtes. 100 € + mises consolante. Sur inscription par téléphone.
Concours de pétanque au bar-restaurant Un dimanche à la campagne lundi 10 août. Lancer du bouchon 19h. Des plus jeunes aux plus grands, venez relever le défi !
En doublettes. +2 points d’avance pour les équipes mixtes. Inscription 10 €. Inscription offerte aux femmes et aux enfants (-13 ans).
100 € + mises consolante. Sur inscription par téléphone. .
Bar-restau Un dimanche à la campagne Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 61 90 17 77
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English :
From the youngest to the oldest, come take on the challenge! Play in pairs. Mixed teams get a 2-point head start. 100? + consolation prizes. Register by phone.
L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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