Informations pratiques

Saint-Étienne-Vallée-Française

CONCOURS DE PÉTANQUE

Bar-restau Un dimanche à la campagne Saint-Étienne-Vallée-Française Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Des plus jeunes aux plus grands, venez relever le défi ! En doublettes. +2 points d’avance pour les équipes mixtes. 100 € + mises consolante. Sur inscription par téléphone.

Concours de pétanque au bar-restaurant Un dimanche à la campagne lundi 10 août. Lancer du bouchon 19h. Des plus jeunes aux plus grands, venez relever le défi !

En doublettes. +2 points d’avance pour les équipes mixtes. Inscription 10 €. Inscription offerte aux femmes et aux enfants (-13 ans).

100 € + mises consolante. Sur inscription par téléphone. .

Bar-restau Un dimanche à la campagne Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie +33 6 61 90 17 77

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English :

From the youngest to the oldest, come take on the challenge! Play in pairs. Mixed teams get a 2-point head start. 100? + consolation prizes. Register by phone.

L’événement CONCOURS DE PÉTANQUE Saint-Étienne-Vallée-Française a été mis à jour le 2026-07-25 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère