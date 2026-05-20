Saint-Prix

Concours de pétanque

Terrain Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 13:30:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

concours de pétanque

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Terrain Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 90 40 13

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English :

petanque competition

L’événement Concours de pétanque Saint-Prix a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse