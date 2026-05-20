Concours de pétanque Saint-Prix
Concours de pétanque Saint-Prix dimanche 7 juin 2026.
Saint-Prix
Concours de pétanque
Terrain Saint-Prix Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 13:30:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
concours de pétanque
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Terrain Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 90 40 13
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English :
petanque competition
L’événement Concours de pétanque Saint-Prix a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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