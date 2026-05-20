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Concours de pétanque Saint-Prix

Concours de pétanque Saint-Prix dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Terrain

Ville : 03120 Saint-Prix

Département : Allier

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif :

Saint-Prix

Concours de pétanque

Terrain Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 13:30:00
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-07

concours de pétanque
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Terrain Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 90 40 13 

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English :

petanque competition

L’événement Concours de pétanque Saint-Prix a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

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