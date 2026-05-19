Saint-Prix

Concours de pétanque semi-nocturne

Terrain de pétanque Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 17:45:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Organisé par FRJEP Andelaroche

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Terrain de pétanque Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 55 11 27

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English : Petanque contest by night

Organized by FRJEP Andelaroche

L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Saint-Prix a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse