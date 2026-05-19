Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de pétanque semi-nocturne Saint-Prix

Concours de pétanque semi-nocturne Saint-Prix samedi 13 juin 2026.

Adresse : Terrain de pétanque

Ville : 03120 Saint-Prix

Département : Allier

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 17:45:00

Tarif :

Saint-Prix

Concours de pétanque semi-nocturne

Terrain de pétanque Saint-Prix Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 17:45:00
fin : 2026-06-13

Date(s) :
2026-06-13

Organisé par FRJEP Andelaroche
  .

Terrain de pétanque Saint-Prix 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 55 11 27 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Petanque contest by night

Organized by FRJEP Andelaroche

L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Saint-Prix a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de tourisme du pays de Lapalisse

À voir aussi à Saint-Prix (Allier)