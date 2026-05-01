Concours de pétanque semi-nocturne Paulhaguet
Concours de pétanque semi-nocturne Paulhaguet vendredi 29 mai 2026.
Paulhaguet
Concours de pétanque semi-nocturne
ZA LA CHAUMASSE Paulhaguet Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
L’amicale laïque de Paulhaguet organise son concours de pétanque !
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ZA LA CHAUMASSE Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 33 81
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English :
L’amicale laïque de Paulhaguet organizes its petanque competition!
L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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