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Concours de pétanque semi-nocturne Paulhaguet

Concours de pétanque semi-nocturne Paulhaguet vendredi 29 mai 2026.

Adresse : ZA LA CHAUMASSE

Ville : 43230 Paulhaguet

Département : Haute-Loire

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Paulhaguet

Concours de pétanque semi-nocturne

ZA LA CHAUMASSE Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 19:30:00
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

L’amicale laïque de Paulhaguet organise son concours de pétanque !
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ZA LA CHAUMASSE Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 33 81 

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English :

L’amicale laïque de Paulhaguet organizes its petanque competition!

L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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