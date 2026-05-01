Paulhaguet

Concours de pétanque semi-nocturne

ZA LA CHAUMASSE Paulhaguet Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:30:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

L’amicale laïque de Paulhaguet organise son concours de pétanque !

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ZA LA CHAUMASSE Paulhaguet 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 33 81

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English :

L’amicale laïque de Paulhaguet organizes its petanque competition!

L’événement Concours de pétanque semi-nocturne Paulhaguet a été mis à jour le 2026-05-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier