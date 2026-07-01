Concours de pétanque Varzy Varzy

Informations pratiques

Varzy

Concours de pétanque

Varzy Place des Promenades Varzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 13:30:00

fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Concours officiel de pétanque Formule triplette Licence FFPJP 2026 obligatoire Inscription sur place à partir de 13h30 Tombola Redistribution des mises plus 25% Buvette et restauration Avec l’AS Varzy Pétanque .

Varzy Place des Promenades Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Varzy a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Clamecy Haut Nivernais