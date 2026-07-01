Concours de pétanque Varzy Varzy
samedi 18 juillet 2026 · Varzy
Informations pratiques
Varzy
Concours de pétanque
Varzy Place des Promenades Varzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18 17:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Concours officiel de pétanque Formule triplette Licence FFPJP 2026 obligatoire Inscription sur place à partir de 13h30 Tombola Redistribution des mises plus 25% Buvette et restauration Avec l’AS Varzy Pétanque .
Varzy Place des Promenades Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Varzy a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Clamecy Haut Nivernais
À voir aussi à Varzy (Nièvre)
- Rando équestre de 4 jours Lieu-dit Poifond Varzy 16 juillet 2026
- Brocantes/Vide-Greniers avec les Brocs de Daniel Rue Nicolas Colbert Varzy 19 juillet 2026
- Visite commentée Varzy, joli village aux toits pentus Grandes Promenades Varzy 22 juillet 2026
- Rando équestre de 2 jours Lieu-dit Poifond Varzy 1 août 2026
- Spectacle Arts de la Rue Rue Nicolas Colbert Varzy 2 août 2026