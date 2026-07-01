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Concours de pétanque Varzy Varzy

samedi 18 juillet 2026 · Varzy

Concours de pétanque Varzy Varzy

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Varzy
Adresse
Place des Promenades
Ville
58210 Varzy
Département
Nièvre
Tarif

Varzy

Concours de pétanque

Varzy Place des Promenades Varzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 13:30:00
fin : 2026-07-18 17:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Concours officiel de pétanque Formule triplette Licence FFPJP 2026 obligatoire Inscription sur place à partir de 13h30 Tombola Redistribution des mises plus 25% Buvette et restauration Avec l’AS Varzy Pétanque   .

Varzy Place des Promenades Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73 

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English : Concours de pétanque

L’événement Concours de pétanque Varzy a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Clamecy Haut Nivernais

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