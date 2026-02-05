Rando équestre de 2 jours Lieu-dit Poifond Varzy
Rando équestre de 2 jours Lieu-dit Poifond Varzy samedi 1 août 2026.
Varzy
Rando équestre de 2 jours
Lieu-dit Poifond Ferme équestre de Poifond Varzy Nièvre
Tarif : 250 – 250 – 250 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00
Date(s) :
2026-08-01 2026-08-15
Randonnée équestre accompagnée Environ 5 à 6 heures à cheval par jour Niveau à l’aise aux 3 allures
N’attendez plus, les réservations sont ouvertes, possibilité de payer en plusieurs fois. Places limitées. .
Lieu-dit Poifond Ferme équestre de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59
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English : Rando équestre de 2 jours
L’événement Rando équestre de 2 jours Varzy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Clamecy Haut Nivernais
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