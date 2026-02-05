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Rando équestre de 2 jours Lieu-dit Poifond Varzy

Rando équestre de 2 jours Lieu-dit Poifond Varzy

Rando équestre de 2 jours Lieu-dit Poifond Varzy samedi 1 août 2026.

Lieu : Lieu-dit Poifond

Adresse : Ferme équestre de Poifond

Ville : 58210 Varzy

Département : Nièvre

Début : samedi 1 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 250 250 250 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Varzy

Rando équestre de 2 jours

Lieu-dit Poifond Ferme équestre de Poifond Varzy Nièvre

Tarif : 250 – 250 – 250 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 09:00:00
fin : 2026-08-16 17:00:00

Date(s) :
2026-08-01 2026-08-15

Randonnée équestre accompagnée Environ 5 à 6 heures à cheval par jour Niveau à l’aise aux 3 allures
N’attendez plus, les réservations sont ouvertes, possibilité de payer en plusieurs fois. Places limitées.   .

Lieu-dit Poifond Ferme équestre de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59 

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English : Rando équestre de 2 jours

L’événement Rando équestre de 2 jours Varzy a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Clamecy Haut Nivernais

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