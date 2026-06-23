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Ferme de Poifond Agenda Août 2026 Ferme équestre de Poifond Varzy

Ferme de Poifond Agenda Août 2026 Ferme équestre de Poifond Varzy

Ferme de Poifond Agenda Août 2026 Ferme équestre de Poifond Varzy lundi 3 août 2026.

Lieu
Ferme équestre de Poifond
Adresse
Domaine de Poifond
Ville
58210 Varzy
Département
Nièvre
Début
lundi 3 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Varzy

Ferme de Poifond Agenda Août 2026

Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00

Date(s) :
2026-08-03

Programme du mois d’août 2026
Lundi 3/8 14h-17h Pony Games
Mardi 4/8 10h-12h Voltige 14h-17h Equifun
Mercredi 5/8 10-12h Stage Baby 14h-17h Monte à cru
Jeudi 6/8 9h-12h Equifun 14h-17h Pony Games 9h-17h Stage dressage G3 et +
Vendredi 7/8 9h-17h Stage Obstacles G3 et + 14h-17h Pony Games
Samedi 8/8 9h-17h Rando à la journée Galop 3 et +
Lundi 10/8 Journée Mini Camp Enfants & Mini Camp Ados G3 et + sous tente 14h-17h Laser Games
Mardi 11/8 Journée Mini Camp Enfants & Mini Camp Ados G3 et + sous tente 9h-12h Equifun 14h-17h Laser Games
Mercredi 12/8 Journée Mini Camp Enfants & Mini Camp Ados G3 et + sous tente Balade à la journée
Jeudi 13/8 10-12h Stage Baby Stage Obstacles G2 14h-17h Pony Games Stage dressage
Vendredi 14/8 10h-12h Voltige 14h-17h Equifun
Samedi 15 et Dimanche 16/8 Rando 2 jours
Lundi 17/8 10h-12h Monte à cru 14h-17h Pony Games
Mardi 18/8 10h-12h Voltige 14h-17h Equifun
Mercredi 19/8 10-12h Stage Baby Stage dressage 14h-17h Pony Games Stage Obstacles G3 et +

Tarifs sur demande   .

Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59 

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English : Ferme de Poifond Agenda Août 2026

L’événement Ferme de Poifond Agenda Août 2026 Varzy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais

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