Ferme de Poifond Agenda Août 2026 Ferme équestre de Poifond Varzy
Ferme de Poifond Agenda Août 2026 Ferme équestre de Poifond Varzy lundi 3 août 2026.
Varzy
Ferme de Poifond Agenda Août 2026
Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:00:00
fin : 2026-08-23 17:00:00
Date(s) :
2026-08-03
Programme du mois d’août 2026
Lundi 3/8 14h-17h Pony Games
Mardi 4/8 10h-12h Voltige 14h-17h Equifun
Mercredi 5/8 10-12h Stage Baby 14h-17h Monte à cru
Jeudi 6/8 9h-12h Equifun 14h-17h Pony Games 9h-17h Stage dressage G3 et +
Vendredi 7/8 9h-17h Stage Obstacles G3 et + 14h-17h Pony Games
Samedi 8/8 9h-17h Rando à la journée Galop 3 et +
Lundi 10/8 Journée Mini Camp Enfants & Mini Camp Ados G3 et + sous tente 14h-17h Laser Games
Mardi 11/8 Journée Mini Camp Enfants & Mini Camp Ados G3 et + sous tente 9h-12h Equifun 14h-17h Laser Games
Mercredi 12/8 Journée Mini Camp Enfants & Mini Camp Ados G3 et + sous tente Balade à la journée
Jeudi 13/8 10-12h Stage Baby Stage Obstacles G2 14h-17h Pony Games Stage dressage
Vendredi 14/8 10h-12h Voltige 14h-17h Equifun
Samedi 15 et Dimanche 16/8 Rando 2 jours
Lundi 17/8 10h-12h Monte à cru 14h-17h Pony Games
Mardi 18/8 10h-12h Voltige 14h-17h Equifun
Mercredi 19/8 10-12h Stage Baby Stage dressage 14h-17h Pony Games Stage Obstacles G3 et +
Tarifs sur demande .
Ferme équestre de Poifond Domaine de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59
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English : Ferme de Poifond Agenda Août 2026
L’événement Ferme de Poifond Agenda Août 2026 Varzy a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Clamecy Haut Nivernais
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