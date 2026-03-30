Visite commentée Varzy, la Ville Haute Parking des Grandes Promenades Varzy

Visite commentée Varzy, la Ville Haute Parking des Grandes Promenades Varzy mercredi 12 août 2026.

Visite commentée Varzy, la Ville Haute

Parking des Grandes Promenades 2 Rue du Faubourg de Marcy Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Partez à la découverte des monuments et bâtiments de la ville haute La Ville de Varzy et la Société Scientifique et Artistique de Clamecy vous emmènent à la découverte de l’histoire locale varzycoise et de son patrimoine architectural. Mercredi 12 août 2026 pour une durée d’environ 1h30 et un départ à 10h du parking des Grandes Promenades, proche de la pharmacie. Gratuit. Attention places limitées, réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché 58500 Clamecy, au 03 86 27 02 51, par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr   .

Parking des Grandes Promenades 2 Rue du Faubourg de Marcy Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51  accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Visite commentée Varzy, la Ville Haute

L’événement Visite commentée Varzy, la Ville Haute Varzy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais

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