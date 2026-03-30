Visite commentée Varzy, la Ville Haute Parking des Grandes Promenades Varzy

Visite commentée Varzy, la Ville Haute

Parking des Grandes Promenades 2 Rue du Faubourg de Marcy Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-12 11:30:00

Date(s) :

2026-08-12

Partez à la découverte des monuments et bâtiments de la ville haute La Ville de Varzy et la Société Scientifique et Artistique de Clamecy vous emmènent à la découverte de l’histoire locale varzycoise et de son patrimoine architectural. Mercredi 12 août 2026 pour une durée d’environ 1h30 et un départ à 10h du parking des Grandes Promenades, proche de la pharmacie. Gratuit. Attention places limitées, réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché 58500 Clamecy, au 03 86 27 02 51, par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr .

Parking des Grandes Promenades 2 Rue du Faubourg de Marcy Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51 accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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English : Visite commentée Varzy, la Ville Haute

L’événement Visite commentée Varzy, la Ville Haute Varzy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais