Journée culturelle à la découverte du patrimoine industriel exceptionnel en Bourgogne Le Creusot Ruelle des Promenades Varzy

Varzy

Journée culturelle à la découverte du patrimoine industriel exceptionnel en Bourgogne Le Creusot

Ruelle des Promenades Grandes Promenades Varzy Nièvre

Tarif : 110 – 110 – 110 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17 06:45:00

fin : 2026-09-17 17:45:00

Date(s) :

2026-09-17

Sortie ouverte à tous ! Découvrez le patrimoine unique offerte par le Creusot et ces paysages au travers du guidage agréable offert par les Amis du Vieux Varzy. Le planning est le suivant:

-6h45 départ aux Grandes Promenades, à Varzy.

-9h30 visite du Château de la Verrerie, avec à la clé différents lieux d’exposition: le Pavillon de l’industrie, le Musée de l’Homme et le petit théâtre.

-12h30 déjeuner à bord du train le Trans-Bourgogne Express

-15h30: atelier réparation d’une locomotive à vapeur construite en 1949 aux ateliers Schneider

-16h15: visite commentée de la ville de Creusot en autocar

-17h45 retour à Varzy pour 19h45.

Inscription avant le 5 juin 2026 pour un tarif de 110€ auprès du 03 86 29 75 12; 03 86 29 40 18 et 03 86 29 45 52. .

Ruelle des Promenades Grandes Promenades Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 40 18

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English : Journée culturelle à la découverte du patrimoine industriel exceptionnel en Bourgogne

L’événement Journée culturelle à la découverte du patrimoine industriel exceptionnel en Bourgogne Le Creusot Varzy a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Clamecy Haut Nivernais