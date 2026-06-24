Spectacle Arts de la Rue Rue Nicolas Colbert Varzy

Varzy

Spectacle Arts de la Rue

Rue Nicolas Colbert Centre Bourg Varzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 14:00:00

fin : 2026-08-02 20:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Spectacle Arts de la Rue dans le village de Varzy. Théâtre, marionnettes, jonglage, fanfare, acrobates, musiciens, chanteurs, équilibristes et conteurs vous donnent rendez-vous dans le bourg de Varzy pour une journée folle et joyeuse faisant la part belle à une créativité débridée pour la plus grande joie des petits et des grands. .

Rue Nicolas Colbert Centre Bourg Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73 mairievarzy@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle Arts de la Rue

L’événement Spectacle Arts de la Rue Varzy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Clamecy Haut Nivernais