Spectacle Arts de la Rue Rue Nicolas Colbert Varzy
Spectacle Arts de la Rue Rue Nicolas Colbert Varzy dimanche 2 août 2026.
Varzy
Spectacle Arts de la Rue
Rue Nicolas Colbert Centre Bourg Varzy Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 14:00:00
fin : 2026-08-02 20:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Spectacle Arts de la Rue dans le village de Varzy. Théâtre, marionnettes, jonglage, fanfare, acrobates, musiciens, chanteurs, équilibristes et conteurs vous donnent rendez-vous dans le bourg de Varzy pour une journée folle et joyeuse faisant la part belle à une créativité débridée pour la plus grande joie des petits et des grands. .
Rue Nicolas Colbert Centre Bourg Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 43 73 mairievarzy@orange.fr
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English : Spectacle Arts de la Rue
L’événement Spectacle Arts de la Rue Varzy a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Clamecy Haut Nivernais
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