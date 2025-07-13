Rando équestre de 4 jours Lieu-dit Poifond Varzy
Rando équestre de 4 jours Lieu-dit Poifond Varzy jeudi 16 juillet 2026.
Rando équestre de 4 jours
Lieu-dit Poifond Ferme équestre de Poifond Varzy Nièvre
Tarif : 395 – 395 – 395 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-19 17:00:00
Date(s) :
2026-07-16
Randonnée équestre accompagnée Environ 4 à 5 heures à cheval par jour Niveau à l’aise aux 3 allures
N’attendez plus, les réservations sont ouvertes, possibilité de payer en plusieurs fois. Places limitées. .
Lieu-dit Poifond Ferme équestre de Poifond Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 82 13 47 59
