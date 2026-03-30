Visite commentée Varzy, joli village aux toits pentus Grandes Promenades Varzy

Visite commentée Varzy, joli village aux toits pentus Grandes Promenades Varzy mercredi 22 juillet 2026.

Visite commentée Varzy, joli village aux toits pentus

Grandes Promenades 2 Rue du Faubourg de Marcy Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 10:00:00
fin : 2026-07-22 11:30:00

Date(s) :
2026-07-22

Envie d’une escapade sur les terres des évêques d’Auxerre ? La Ville de Varzy et la Société Scientifique et Artistique de Clamecy vous emmènent à la découverte de l’histoire locale varzycoise et de son patrimoine architectural. Mercredi 22 juillet 2026 pour une durée d’environ 1h30 et un départ à 10h du parking des Grandes Promenades, proche de la pharmacie. Gratuit. Attention places limitées, réservation conseillée à l’Office de Tourisme sur place 7-9 rue du Grand Marché, 58500 Clamecy, au 03 86 27 02 51, par email à accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr   .

Grandes Promenades 2 Rue du Faubourg de Marcy Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 27 02 51  accueil@clamecyhautnivernais-tourisme.fr

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L’événement Visite commentée Varzy, joli village aux toits pentus Varzy a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Clamecy Haut Nivernais

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