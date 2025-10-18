Concours de pétanque Terrain de jeux de la Mutualité Vichy
Concours de pétanque Terrain de jeux de la Mutualité Vichy dimanche 5 juillet 2026.
Vichy
Concours de pétanque
Terrain de jeux de la Mutualité Boulevard des Romains Vichy Allier
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Par équipe
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 13:30:00
fin : 2026-07-05 20:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Rendez vous au terrain de jeux de la Mutualité (bd des Romains, Vichy) pour un concours intergénérationnel ouvert à tous. Inscriptions 13h30 Début 14h30. 10 € par équipe. Lots aux 15 premières équipes
.
Terrain de jeux de la Mutualité Boulevard des Romains Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 11 07 77 champ.capelet@gmail.com
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English :
Meet at the Mutualité playground (Boulevard des Romains, Vichy) for an intergenerational competition open to everyone. Registration at 1:30 p.m. ? Starts at 2:30 p.m. 10 ? per team. Prizes for the top 15 teams
L’événement Concours de pétanque Vichy a été mis à jour le 2026-06-18 par Vichy Destinations
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