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AGENDA · Yssingeaux

Concours de pétanque Yssingeaux

vendredi 7 août 2026 · Yssingeaux

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
26 avenue du 8 Mai 1945
Ville
43200 Yssingeaux
Département
Haute-Loire
Tarif
12 12 12 la doublette

Yssingeaux

Concours de pétanque

26 avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

la doublette

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Concours de pétanque au profit de l’association des donneurs de sang bénévoles d’Yssingeaux. Inscription des doublettes formées 12€, à partir de 18h30. Début des parties à 19h30.
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26 avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 68 13 02  contact@tryssingeaux.fr

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English :

Pétanque tournament to benefit the Yssingeaux Association of Volunteer Blood Donors. Registration for pre-formed pairs: 12?, starting at 6:30 p.m. Matches begin at 7:30 p.m.

L’événement Concours de pétanque Yssingeaux a été mis à jour le 2026-06-25 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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