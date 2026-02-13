Concours de poèmes : POHèMANOïde – le poème du futur, Médiathèque André Malraux, Chauny

Concours de poèmes : POHèMANOïde – le poème du futur 20 mars – 20 mai Médiathèque André Malraux Aisne

Ouvert à tous – 3 catégories : scolaires (8/11 ans), enfants (8/15 ans), adultes (16 ans et plus). Dépôt des textes à l’accueil ou envoi par mail. 1 texte par personne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T10:00:00+01:00 – 2026-03-20T18:00:00+01:00

Fin : 2026-05-20T10:00:00+02:00 – 2026-05-20T18:00:00+02:00

POHèMANOïde – le poème du futur

Concours de poèmes inspiré du thème de l’opération Dis-moi 10 mots d’un monde à venir – stop – forme du poème au choix (classique, vers libre, prose, acrostiche, calligramme…) – stop – les 10 mots de l’opération doivent être utilisés dans le poème : alunir, anticipation, continuum, dystopique, humanoïde, particule, programmer, sidéral, théorie, transmuter – stop – les participants enverront leur texte du 20/03/26 au 20/05/2026 – impression et distribution d’un recueil des textes reçus à tous les participants – stop – lauréats de chaque catégorie récompensés – stop – annonce des résultats le 02/06/2026 – règlement du concours et bulletin d’inscription disponible à l’accueil de la médiathèque et par mail sur simple demande – stop –

Médiathèque André Malraux 28 rue de la Paix Chauny 02300 Aisne Hauts-de-France 0323387099 http://www.mediatheque-chauny.net

Dis-moi Dix mots

© Cécile Favereaux