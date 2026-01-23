Concours de Puzzle à la bibliothèque Buffon Bibliothèque Buffon Paris

La bibliothèque Buffon vous accueille dans son auditorium le samedi 25 avril 2026, pour un tournoi de puzzle endiablé ! Débutants ou experts, solo, en famille ou entre amis, venez passer une après-midi ludique et partagez un bon moment autour d’un puzzle.

– Pour les adultes et ado (à partir de 12 ans) : affrontez-vous en temps réel autour d’un puzzle de 500 pièces !

5 équipes de 4 personnes démarrent le même puzzle, au top départ : la première à terminer son puzzle l’emporte, et gagne une récompense ludique.

Durée : 1h20 à 2h en moyenne pour ce nombre de pièces de puzzle.

– Pour les enfants (moins de 12 ans) : affrontez-vous autour d’un puzzle de 100 pièces et soyez l’équipe ou le joueur solo le plus rapide pour repartir avec une récompense ludique.

* * * * *

> Gratuit, sur inscription auprès de la bibliothèque (téléphone ou sur place), à partir du 10 mars

> Inscrivez-vous avec votre équipe, ou tout seuls : nous vous trouverons des partenaires

Venez en famille participer au concours de puzzle 500 pièces pour les grands, ou un puzzle de 100 pièces pour les plus jeunes !

Le samedi 25 avril 2026

de 14h30 à 17h00

gratuit

Par téléphone au 01 55 43 25 25 ou sur place, à partir du 10 mars

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-25T17:30:00+02:00

fin : 2026-04-25T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-25T14:30:00+02:00_2026-04-25T17:00:00+02:00

Bibliothèque Buffon 15 Bis rue Buffon 75005 Paris

https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-buffon-1682 https://www.facebook.com/BuffonCDML/ https://www.facebook.com/BuffonCDML/



Afficher la carte du lieu Bibliothèque Buffon et trouvez le meilleur itinéraire

