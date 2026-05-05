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Concours de puzzle (dès 12 ans) BFM Centre-ville (espace convivialité) Limoges

Concours de puzzle (dès 12 ans) BFM Centre-ville (espace convivialité) Limoges

Concours de puzzle (dès 12 ans) BFM Centre-ville (espace convivialité) Limoges samedi 30 mai 2026.

Lieu : BFM Centre-ville (espace convivialité)

Adresse : 2 place Aimé Césaire

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Limoges

Concours de puzzle (dès 12 ans)

BFM Centre-ville (espace convivialité) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Habitués ou pas de notre puzzle participatif, venez mesurer en équipe votre rapidité et votre adresse lors de ce concours ludique et acharné !

Inscriptions auprès de la bibliothèque.   .

BFM Centre-ville (espace convivialité) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 

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English : Concours de puzzle (dès 12 ans)

L’événement Concours de puzzle (dès 12 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole

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