Concours de puzzle (dès 12 ans) BFM Centre-ville (espace convivialité) Limoges

Limoges

Concours de puzzle (dès 12 ans)

BFM Centre-ville (espace convivialité) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 15:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Habitués ou pas de notre puzzle participatif, venez mesurer en équipe votre rapidité et votre adresse lors de ce concours ludique et acharné !

Inscriptions auprès de la bibliothèque. .

BFM Centre-ville (espace convivialité) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

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English : Concours de puzzle (dès 12 ans)

L’événement Concours de puzzle (dès 12 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole