Concours de puzzle (dès 12 ans) BFM Centre-ville (espace convivialité) Limoges
Concours de puzzle (dès 12 ans) BFM Centre-ville (espace convivialité) Limoges samedi 30 mai 2026.
Limoges
Concours de puzzle (dès 12 ans)
BFM Centre-ville (espace convivialité) 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 15:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Habitués ou pas de notre puzzle participatif, venez mesurer en équipe votre rapidité et votre adresse lors de ce concours ludique et acharné !
Inscriptions auprès de la bibliothèque. .
BFM Centre-ville (espace convivialité) 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
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English : Concours de puzzle (dès 12 ans)
L’événement Concours de puzzle (dès 12 ans) Limoges a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Limoges Métropole
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