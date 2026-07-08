Concours de saut d’obstacles Route d’Orléans, RN 152 Fontainebleau
jeudi 8 octobre 2026 · Route d'Orléans, RN 152 · Fontainebleau
Informations pratiques
Fontainebleau
Concours de saut d’obstacles
Route d’Orléans, RN 152 Le Grand Parquet Fontainebleau Seine-et-Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 08:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-08
L’École militaire d’équitation de Fontainebleau organise un concours de saut d’obstacles ouvert à tous au Grand Parquet du 8 au 11 octobre 2026.
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Route d’Orléans, RN 152 Le Grand Parquet Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France sportsdefensecom@gmail.com
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English : Show Jumping Competition
The Fontainebleau Military Riding School is organizing a show jumping competition open to everyone at the Grand Parquet from October 8 to 11, 2026.
L’événement Concours de saut d’obstacles Fontainebleau a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de tourisme du Pays de Fontainebleau
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