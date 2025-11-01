Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concours de Tarot Bonnat

Concours de Tarot

Concours de Tarot Bonnat samedi 7 février 2026.

Concours de Tarot

Salle des fêtes Bonnat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07

Date(s) :
2026-02-07

Concours de Tarot
Samedi 7 Février
Salle des Fêtes de Bonnat

–> Les amis du tarot   .

Salle des fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 87 48 71 

English : Concours de Tarot

German : Concours de Tarot

Italiano :

Espanol : Concours de Tarot

L’événement Concours de Tarot Bonnat a été mis à jour le 2025-10-24 par Portes de la Creuse en Marche