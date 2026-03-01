Concours de tarot Foyer rural Château-Gontier-sur-Mayenne

Concours de tarot

Concours de tarot

2 Concours de Tarot

à 14h et 21h Foyer rural

Entrée 10€ par concours

Contacts 06 06 44 59 36 clubdetarotchg@gmail.com .

Foyer rural Avenue de la Division Leclerc Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 06 44 59 36 clubdetarotchg@gmail.com

English :

Tarot competition

