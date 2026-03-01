Concours de tarot Foyer rural Château-Gontier-sur-Mayenne
Concours de tarot Foyer rural Château-Gontier-sur-Mayenne vendredi 13 mars 2026.
Concours de tarot
Foyer rural Avenue de la Division Leclerc Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 21:00:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Concours de tarot
2 Concours de Tarot
à 14h et 21h Foyer rural
Entrée 10€ par concours
Contacts 06 06 44 59 36 clubdetarotchg@gmail.com .
Foyer rural Avenue de la Division Leclerc Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 06 44 59 36 clubdetarotchg@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tarot competition
L’événement Concours de tarot Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-04 par SUD MAYENNE