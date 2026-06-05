Concours d’élégance et exposition de voitures anciennes, Port Lislet-Geoffroy, Saint-Pierre

Informations pratiques

Concours d’élégance et exposition de voitures anciennes Dimanche 20 septembre, 10h00 Port Lislet-Geoffroy La Réunion

Accès libre – Gratuit sauf baptême en véhicule d’époque à 2 €/pers. – Informations au 0262 32 62 08 ou 0692 70 23 91

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Après le succès des précédentes éditions, la Ville de Saint-Pierre confirme son attachement à la valorisation du patrimoine en accueillant une nouvelle édition de cet événement devenu un rendez-vous incontournable sur les quais du port.

L’année 2026 revêt une dimension toute particulière puisque la Ville a obtenu le prestigieux label « Ville d’art et d’histoire », récompensant son engagement en faveur de la préservation et de la transmission de son patrimoine. Elle est également distinguée par le label « Ville d’accueil des véhicules d’époque », décerné par la Fédération Française des Véhicules d’Époque (FFVE), qui souligne son implication dans la promotion du patrimoine roulant et de la culture automobile.

Organisée par l’association Créole Classic Car Club, en partenariat avec le représentant de la FFVE à La Réunion et la Ville de Saint-Pierre, cette journée réunira plus d’une centaine de véhicules d’époque : automobiles, motos, scooters, véhicules militaires, utilitaires anciens et autres modèles emblématiques.

Au fil de la journée, les passionnés feront découvrir au public ces témoins de notre histoire, soigneusement entretenus et restaurés, à travers une exposition et des défilés dans les rues de la ville.

Le programme proposera également de nombreuses animations pour tous les publics : concerts, orchestre de cuivres, jazz band en déambulation, concours d’élégance de la FFVE, baptêmes en véhicules d’époque, ainsi que diverses animations festives.

À travers cette manifestation, Saint-Pierre affirme sa volonté de faire vivre son patrimoine sous toutes ses formes, qu’il soit architectural, culturel ou roulant, et invite le public à partager une journée placée sous le signe de la convivialité, de la découverte et de la passion.

10h Ouverture officielle de l’exhibition avec l’association Créole Classic Car Club

11h Concert de Tapok (Arno Bazin et ses dalons) avec le Combi Jace

11h-12h Baptême en voiture lontan

14h30-16h30 Concours d’élégance

14h-14h30 Baptême en voiture lontan

15h30 Concert de Tapok (Arno Bazin et ses dalons) avec le Combi Jace

16h30 Remise des prix du concours d’élégance

Port Lislet-Geoffroy Bd Hubert Delisle Saint-Pierre 97546 La Réunion La Réunion 0262 80 03 84 https://portdesaintpierre.re/ [{« type »: « phone », « value »: « 0262 32 62 08 »}, {« type »: « email », « value »: « valorisation.patrimoine@saintpierre.re »}] Au milieu du 19ème siècle, l’île de la Réunion compte de plus en plus de marines, en pierre ou en bois pour la plupart. Ces débarcadères souvent détruits à chaque cyclone servent pourtant l’économie florissante de l’île. Les cours de la canne à sucre s’envolent et de plus en plus de bateaux passent par la Réunion. Depuis longtemps, l’île a besoin d’un véritable port en eau profonde et les ingénieurs citent souvent l’embouchure de la Rivière d’Abord comme site le plus propice. En effet, deux bassins naturels existent déjà et accueillent des navires de petits tonnages.

Convaincu par d’anciennes études de l’ingénieur Tromelin datant de 1773, le gouverneur créole Hubert Delisle fait vite son choix et le 12 mars 1854, accompagné du maire Charles Motais, il scelle la première pierre de la jetée ouest du port de Saint-Pierre. Les ingénieurs Bonin, Maillard et Prozinski seront chargés de mener à bien l’ouvrage. Les travaux commencent dans l’enthousiasme général mais les Saint-Pierrois ne se doutent pas alors que ce projet ruinera la commune. D’abord aidé considérablement par l’Etat et la colonie, la commune de Saint-Pierre se retrouvera seule en 1866 pour faire face aux dépenses. Mais les Saint-Pierrois sont tenaces et s’endettent une dernière fois avec près de 1,5 millions de francs d’emprunt pour enfin inaugurer leur port le 23 octobre 1883.

La jalousie et les craintes des notables du nord de l’île, l’ouverture du canal de Suez en 1869, la concurrence bientôt irrésistible du chemin de fer lancé depuis 1882, du nouveau port de la Pointe des Galets inauguré en 1886, l’avènement de la marine à vapeur avec ses gros « steamers » à forts tirants d’eau empêcheront finalement le port de Saint-Pierre de devenir le principal port de commerce de l’île Boulevard Hubert-Delisle – Les quais côté ville

Cette journée réunira plus d’une centaine de véhicules d’époque : automobiles, motos, scooters, véhicules militaires, utilitaires anciens et autres modèles emblématiques.

Association 4C – Michel Fret