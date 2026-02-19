Concours Départemental Jeunes de Pêche

Rignac Aveyron

Début : Samedi 2026-09-26

fin : 2026-09-26

2026-09-26

Le concours départemental jeunes est l’occasion de réunir les jeunes du département autour d’un moment convivial.

Le plan d’eau de la Peyrade, est tout adapté à cette organisation, par sa facilité d’accès, ses aménagements et sa population de poissons.

Les jeunes s’inscrivent avant le concours car le nombre de place est limité (50). Ils sont ensuite répartis en 2 catégories, les moins de 12 ans et les 12-18 ans. Tous les jeunes doivent être autonomes dans leur pratique de la pêche (pour les moins de 12 ans une aide peut être apportée uniquement par les commissaires).

Après avoir précisé les règles et les modalités du concours, un tirage au sort des postes de pêche est effectué. Chaque jeune se voit attribué un box dans lequel il devra pêcher durant 2 heures à la technique de son choix (une seule canne en action de pêche toutes pêches autorisées). Les poissons sont conservés dans des bourriches et comptabilisés à la fin du concours par les commissaires. Les points sont comptabilisés en fonction du nombre et du poids des poissons (100 points par poisson et 1 point par gramme).

Après avoir rangé leur matériel, les jeunes et les familles sont réunis pour découvrir le classement. Tous les jeunes sont récompensés.

Ce concours est gratuit et permet aux jeunes d’avoir une première approche de la compétition. Carte de pêche valide obligatoire.

50 places. .

Rignac 12390 Aveyron Occitanie +33 5 65 68 41 52 contact@pecheaveyron.fr

English :

The departmental youth competition is an opportunity to bring together the young people of the department for a convivial occasion.

