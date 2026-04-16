Concours d’obéissance, Tactichien, Saint-Médard-en-Jalles

Concours d’obéissance 13 et 14 juin Tactichien Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T14:00:00+02:00 – 2026-06-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T08:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Cett compétition, jugée par Michel Bock, regroupe plusieur niveau :

Csau ;

brevet ;

classe 1 ;

classe 2 ;

classe 3.

Les concurrents recherche leur pointage pour pouvoir participer au championnat de France.

L’obéissance a pour objectif de permettre à tout propriétaire de chiens de mieux comprendre et de communiquer avec lui, au travers d’exercices simples, sans contrainte et accessibles à tous, afin de vivre en totale complicité avec son compagnon.

Le chien doit montrer, au travail, sa disponibilité, sa souplesse à obéir aux commandements, son enthousiasme et sa rapidité dans l’exécution; et l’on doit toujours voir une équipe gaie, unie et harmonieuse.

Bien entendu la compétition est ouverte au public pour admirer le travail effectuer par les binômes tout au long de l’année.

Une buvette est à votre disposition ainsi que quelques stands.

Clémence Richel ostéopathe animalier ;

ostéopathe animalier ; Chriss la vie au naturel Gratia Animalis (massage canins) ; Q&C Photography – photographe animalière.



Les chiens tenus en laisse et respectant la législation en vigeur, sont bien entendu les bienvenus.

Pensez à laisser les lieux propres de tout déchet qu’ils soient humains ou canins…

Tactichien Place Charles Garraud, 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 69 74 47 98 »}, {« type »: « email », « value »: « tactichien@live.fr »}]

Compétition nationale compétition chien

©Tactichien