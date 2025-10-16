Concours hippique CSA Bercheny TARBES Tarbes

Concours hippique CSA Bercheny

TARBES Rue du Régiment de Bigorre Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 09:00:00

fin : 2026-04-05 19:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Bienvenue à ce concours de saut d’obstacles dans ce bel écrin de verdure au coeur de la ville !

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TARBES Rue du Régiment de Bigorre Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 12 30 30 guide.haras@mairie-tarbes.fr

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English :

Welcome to this show jumping competition in this beautiful green setting in the heart of the city!

L’événement Concours hippique CSA Bercheny Tarbes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de Tarbes|CDT65