Concours hippique CSA Bercheny TARBES Tarbes
Concours hippique CSA Bercheny TARBES Tarbes dimanche 5 avril 2026.
Concours hippique CSA Bercheny
TARBES Rue du Régiment de Bigorre Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 09:00:00
fin : 2026-04-05 19:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Bienvenue à ce concours de saut d’obstacles dans ce bel écrin de verdure au coeur de la ville !
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TARBES Rue du Régiment de Bigorre Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 14 12 30 30 guide.haras@mairie-tarbes.fr
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English :
Welcome to this show jumping competition in this beautiful green setting in the heart of the city!
L’événement Concours hippique CSA Bercheny Tarbes a été mis à jour le 2026-03-13 par OT de Tarbes|CDT65