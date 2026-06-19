Concours International de Lutherie et d’Archèterie Concert de Gala Cinéma le Rio Mirecourt jeudi 2 juillet 2026.

Mirecourt

Concours International de Lutherie et d’Archèterie Concert de Gala

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 20:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Concert de Gala

Concert de Gala avec tous les membres du jury musiciens

Sur réservation en fonction des places disponibles.

Entrée libre avec accès prioritaire pour les détenteurs du Forfait WEEK-END

Possibilité de réserver en ligne en cliquant sur le lienTout public

15 .

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est lame.mirecourt@gmail.com

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English :

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Gala Concert

Gala concert with all jury members musicians

Subject to availability.

Free admission with priority access for WEEKEND pass holders

Book online by clicking on the link

L’événement Concours International de Lutherie et d’Archèterie Concert de Gala Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-19 par OT MIRECOURT