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Concours International de Lutherie et d’Archèterie Concert de Gala Cinéma le Rio Mirecourt

Concours International de Lutherie et d’Archèterie Concert de Gala Cinéma le Rio Mirecourt

Concours International de Lutherie et d’Archèterie Concert de Gala Cinéma le Rio Mirecourt jeudi 2 juillet 2026.

Lieu
Cinéma le Rio
Adresse
48 rue Sainte Cécile
Ville
88500 Mirecourt
Département
Vosges
Début
jeudi 2 juillet 2026
Fin
jeudi 2 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Tarif
15 Tarif de base plein tarif

Mirecourt

Concours International de Lutherie et d’Archèterie Concert de Gala

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02

Date(s) :
2026-07-02

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Concert de Gala
Concert de Gala avec tous les membres du jury musiciens
Sur réservation en fonction des places disponibles.
Entrée libre avec accès prioritaire pour les détenteurs du Forfait WEEK-END
Possibilité de réserver en ligne en cliquant sur le lienTout public
15  .

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est   lame.mirecourt@gmail.com

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English :

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Gala Concert
Gala concert with all jury members musicians
Subject to availability.
Free admission with priority access for WEEKEND pass holders
Book online by clicking on the link

L’événement Concours International de Lutherie et d’Archèterie Concert de Gala Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-19 par OT MIRECOURT

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