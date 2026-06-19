Concours International de Lutherie et d’Archèterie Concert de Gala Cinéma le Rio Mirecourt
Concours International de Lutherie et d’Archèterie Concert de Gala Cinéma le Rio Mirecourt jeudi 2 juillet 2026.
Mirecourt
Concours International de Lutherie et d’Archèterie Concert de Gala
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 20:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Concert de Gala
Concert de Gala avec tous les membres du jury musiciens
Sur réservation en fonction des places disponibles.
Entrée libre avec accès prioritaire pour les détenteurs du Forfait WEEK-END
Possibilité de réserver en ligne en cliquant sur le lienTout public
15 .
Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est lame.mirecourt@gmail.com
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English :
Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Gala Concert
Gala concert with all jury members musicians
Subject to availability.
Free admission with priority access for WEEKEND pass holders
Book online by clicking on the link
L’événement Concours International de Lutherie et d’Archèterie Concert de Gala Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-19 par OT MIRECOURT
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