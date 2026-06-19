Concours International de Lutherie et d’Archèterie Conférence par Pierre Flavetta Cinéma le Rio Mirecourt vendredi 3 juillet 2026.

Mirecourt

Concours International de Lutherie et d’Archèterie Conférence par Pierre Flavetta

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-03 15:30:00

fin : 2026-07-03 16:30:00

Date(s) :

2026-07-03

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Conférence Optique et perception techniques et matériaux de la retouche des vernis par Pierre Flavetta.

Conférence publique.

Conférence en anglais avec traduction française.

Sur réservation en fonction des places disponibles.

Entrée libre avec accès prioritaire pour les détenteurs du Forfait WEEK-ENDTout public

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Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est lame.mirecourt@gmail.com

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English :

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Optics and perception: varnish retouching techniques and materials by Pierre Flavetta.

Public lecture.

Conference in English with French translation.

Subject to availability.

Free admission with priority access for WEEKEND pass holders

L’événement Concours International de Lutherie et d’Archèterie Conférence par Pierre Flavetta Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-19 par OT MIRECOURT