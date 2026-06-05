Concours International de Lutherie et d’Archèterie Projection du film de Laura Taubeman Cinéma le Rio Mirecourt

Mirecourt

Concours International de Lutherie et d’Archèterie Projection du film de Laura Taubeman

Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-07-05 11:00:00

fin : 2026-07-05 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Projection du film de Laura Taubeman Depuis Mirecourt, Transmettre la lutherie et l’archèterie.

Film en français avec sous-titres en anglais.

Sur réservation en fonction des places disponibles.

Entrée libre avec accès prioritaire pour les détenteurs du Forfait WEEK-END

Possibilité de réserver en ligne en cliquant sur le lienTout public

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Cinéma le Rio 48 rue Sainte Cécile Mirecourt 88500 Vosges Grand Est lame.mirecourt@gmail.com

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English :

Concours International de Lutherie et d’Archèterie de Mirecourt Screening of Laura Taubeman’s film Depuis Mirecourt, Transmettre la lutherie et l’archèterie.

Film in French with English subtitles.

Subject to availability.

Free admission with priority access for WEEKEND pass holders

Book online by clicking on the link

L’événement Concours International de Lutherie et d’Archèterie Projection du film de Laura Taubeman Mirecourt a été mis à jour le 2026-06-01 par OT MIRECOURT