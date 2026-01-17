Concours International de pêche Jurassic Istres
Concours International de pêche Jurassic Istres lundi 28 septembre 2026.
Istres
Concours International de pêche Jurassic
Du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre 2026. Etang de l’Olivier Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-28
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-28
Entrainement 2 jours 4 jours d’épreuves
.
Etang de l’Olivier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 23 55
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English :
Fishing Competition
L’événement Concours International de pêche Jurassic Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres
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