Istres

Concours International de pêche Jurassic

Du lundi 28 septembre au samedi 3 octobre 2026. Etang de l’Olivier Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-28

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-28

Entrainement 2 jours 4 jours d’épreuves

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Etang de l’Olivier Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 55 23 55

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English :

Fishing Competition

L’événement Concours International de pêche Jurassic Istres a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme d’Istres