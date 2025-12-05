Concours international de piano Chopin Pleyel à Nohant

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-15

Créé conjointement par le Centre des monuments nationaux, le Nohant Festival Chopin et les Pianos Pleyel, ce nouveau concours international dédié à Chopin aura lieu du 15 au 23 août 2026 à Nohant au domaine de George Sand.

Sélectionnés dans le monde entier, 24 participants auront l’opportunité unique d’interpréter en août 2026 des œuvres de Chopin à l’endroit même où elles sont nées, et sur une scène où se sont produits les plus grands pianistes depuis 1966. Un jury international composé de sept concertistes et de pédagogues, reconnus pour leur haut niveau d’expertise et leur affinité avec l’oeuvre de Chopin, aura pour tâche de les départager.

La première édition du Concours International de Piano Chopin Pleyel à Nohant s’annonce comme une confrontation pianistique au plus haut niveau, au coeur de ce haut lieu du romantisme, le Domaine de George Sand à Nohant, un endroit magique où le temps semble s’être arrêté et où les âmes de George Sand et de Chopin continuent de vibrer Yves Henry .

2 place Sainte-Anne Nohant-Vic 36400 Indre Centre-Val de Loire concourschopinpleyel@festivalnohant.com

English :

Created jointly by the Centre des monuments nationaux, the Nohant Festival Chopin and Pleyel Pianos, this new international competition dedicated to Chopin will take place from August 15 to 23, 2026 at Nohant, on the George Sand estate.

L’événement Concours international de piano Chopin Pleyel à Nohant Nohant-Vic a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Pays de George Sand