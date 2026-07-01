Informations pratiques

Saint-Mathieu

Concours jeunes pêcheurs

Lac de Saint-Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 14:30:00

fin : 2026-07-18 16:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Venez participer au coucours jeunes pêcheurs et gagner de nombreux lots ! .

Lac de Saint-Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 85 49 23 vauzelle.christophe@sfr.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours jeunes pêcheurs

L’événement Concours jeunes pêcheurs Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Ouest Limousin