AGENDA · Saint-Mathieu
Concours jeunes pêcheurs Saint-Mathieu
samedi 18 juillet 2026 · Saint-Mathieu
Informations pratiques
Saint-Mathieu
Concours jeunes pêcheurs
Lac de Saint-Mathieu Saint-Mathieu Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez participer au coucours jeunes pêcheurs et gagner de nombreux lots ! .
Lac de Saint-Mathieu Saint-Mathieu 87440 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 85 49 23 vauzelle.christophe@sfr.fr
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English : Concours jeunes pêcheurs
L’événement Concours jeunes pêcheurs Saint-Mathieu a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Ouest Limousin
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