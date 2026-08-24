Concours national d’animaux de boucherie (foire primée) Marché aux bestiaux Parthenay
mardi 1 décembre 2026 · Marché aux bestiaux · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Concours national d’animaux de boucherie (foire primée)
Marché aux bestiaux 151 Boulevard de l’Europe Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-01
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-01
L’APOCAB organise son concours annuel d’animaux de boucherie les 1er et 2 décembre 2026.
Le concours se déroule sur 2 jours. La race Blonde d’Aquitainne est à l’honneur .
Marché aux bestiaux 151 Boulevard de l’Europe Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 08 32 27 a.p.o.c.a.b@orange.fr
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English : Concours national d’animaux de boucherie (foire primée)
L’événement Concours national d’animaux de boucherie (foire primée) Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
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