Concours national d’animaux de boucherie (foire primée) Marché aux bestiaux Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Concours national d’animaux de boucherie (foire primée)

Marché aux bestiaux 151 Boulevard de l’Europe Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-01

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-01

L’APOCAB organise son concours annuel d’animaux de boucherie les 1er et 2 décembre 2026.

Le concours se déroule sur 2 jours. La race Blonde d’Aquitainne est à l’honneur .

Marché aux bestiaux 151 Boulevard de l’Europe Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 34 08 32 27 a.p.o.c.a.b@orange.fr

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English : Concours national d’animaux de boucherie (foire primée)

L’événement Concours national d’animaux de boucherie (foire primée) Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine