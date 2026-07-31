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AGENDA · Saint-Savin

Concours national du gratin dauphinois Saint-Savin

samedi 21 novembre 2026 · Saint-Savin

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
dimanche 22 novembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Salle Henri Coppard
Ville
38300 Saint-Savin
Département
Isère
Tarif

Saint-Savin

Concours national du gratin dauphinois

Salle Henri Coppard Saint-Savin Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 12:00:00
fin : 2026-11-22 12:00:00

Date(s) :
2026-11-21

Les 21 et 22 novembre 2026, l’association Le Patrimoine de Saint-Savin organise la seconde édition du concours national du gratin dauphinois.
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Salle Henri Coppard Saint-Savin 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 11 46 38 75  asslepatrimoine@gmail.com

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English :

On November 21 and 22, 2026, the association Le Patrimoine de Saint-Savin will host the second edition of the national gratin dauphinois contest.

L’événement Concours national du gratin dauphinois Saint-Savin a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère

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