CONCOURS PHOTO, Case Bourbon (CAUE de La Réunion), Saint-Denis

Informations pratiques

CONCOURS PHOTO 18 – 20 septembre Case Bourbon (CAUE de La Réunion) La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-17T22:00:00+02:00 – 2026-09-18T21:59:00+02:00

Fin : 2026-09-19T22:00:00+02:00 – 2026-09-20T21:30:00+02:00

Cette année, pour les 80 ans de la Départementalisation et les 200 ans de la photographie, le CAUE de La Réunion met en lumière les « Contrastes d’une île en transformation ».

Les photographes amateurs sont invités à explorer les paysages, bâtiments et scènes de vie qui témoignent d’un changement dans le mode d’habiter des Réunionnais depuis la départementalisation. Il est invité à mettre en opposition ce contraste d’un développement soudain qui s’est immiscé dans les cultures traditionnelles.

Il s’agit de porter attention aux contradictions, dualité, contraste, évolution, du quotidien des Réunionnais.

Case Bourbon (CAUE de La Réunion) 12 rue monseigneur de beaumont, Saint-Denis Saint-Denis 97400 Saint-Jacques La Réunion La Réunion 0262218636 https://www.caue974.com/fr/portail/356/caue-de-la-reunion.html https://www.concourscaue974.com/fr/portail/647/les-concours-du-caue-de-la-reunion.html CAUE de La Réunion : Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement

Cette année, pour les 80 ans de la Départementalisation et les 200 ans de la photographie, le CAUE de La Réunion met en lumière les « Contrastes d’une île en transformation ».

©CAUEdeLaRéunion