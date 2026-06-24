Concours photo Montmorillon la nuit Montmorillon
Concours photo Montmorillon la nuit Montmorillon mercredi 1 juillet 2026.
Montmorillon
Concours photo Montmorillon la nuit
9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-07-01
Concours photo de l’été Montmorillon la nuit
Le concours photo de l’été est de retour à la médiathèque.
Nous vous invitons cette année à photographier Montmorillon la nuit.
Pour participer rien de plus simple prenez une photo sur le thème et envoyez-là par mail à mediatheque@ville-montmorillon.fr
Ouvrez l’œil et redécouvrez Montmorillon sous un nouvel angle et faites-nous partager vos trouvailles !
Les photos retenues seront exposées à la médiathèque à partir du 8 septembre 2026.
Gratuit .
9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr
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English : Concours photo Montmorillon la nuit
L’événement Concours photo Montmorillon la nuit Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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