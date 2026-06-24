Montmorillon

Concours photo Montmorillon la nuit

9 Avenue Pasteur Montmorillon Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-07-01

Concours photo de l’été Montmorillon la nuit

Le concours photo de l’été est de retour à la médiathèque.

Nous vous invitons cette année à photographier Montmorillon la nuit.

Pour participer rien de plus simple prenez une photo sur le thème et envoyez-là par mail à mediatheque@ville-montmorillon.fr

Ouvrez l’œil et redécouvrez Montmorillon sous un nouvel angle et faites-nous partager vos trouvailles !

Les photos retenues seront exposées à la médiathèque à partir du 8 septembre 2026.

Gratuit .

9 Avenue Pasteur Montmorillon 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 78 09 mediatheque@ville-montmorillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concours photo Montmorillon la nuit

L’événement Concours photo Montmorillon la nuit Montmorillon a été mis à jour le 2026-06-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne