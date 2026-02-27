Concours photographique et aménagement des territoires Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris

Conférence : A la croisée des regards : le concours photographique comme dispositif d’aménagement des territoires

Cette conférence propose d’interroger le concours

photographique comme un dispositif récurrent de mise en image des territoires.

Depuis le 19e siècle, ces appels à participation mobilisent des «

amateurs » dont la catégorie, loin d’être homogène, rassemble aussi bien des

professionnels hors commande que des membres de photo-clubs ou des praticiens

occasionnels. En orchestrant cette diversité de positions et de compétences, le

concours ne se contente pas de collecter des images : il contribue à faire

émerger les représentations des territoires, au croisement des perspectives

politiques et de l’expérience vernaculaire.

Dans le cadre du cycle de conférences autour de l’exposition C’était Paris en 1970, nous accueillons Raphaële Bertho, Maîtresse de conférences à l’ IUT de Tours.

Le mercredi 16 septembre 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public adultes.

Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris

+33144592940 bhvp@paris.fr



