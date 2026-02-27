Concours photographique et aménagement des territoires Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris
Concours photographique et aménagement des territoires Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) Paris mercredi 16 septembre 2026.
Conférence : A la croisée des regards : le concours photographique comme dispositif d’aménagement des territoires
Cette conférence propose d’interroger le concours
photographique comme un dispositif récurrent de mise en image des territoires.
Depuis le 19e siècle, ces appels à participation mobilisent des «
amateurs » dont la catégorie, loin d’être homogène, rassemble aussi bien des
professionnels hors commande que des membres de photo-clubs ou des praticiens
occasionnels. En orchestrant cette diversité de positions et de compétences, le
concours ne se contente pas de collecter des images : il contribue à faire
émerger les représentations des territoires, au croisement des perspectives
politiques et de l’expérience vernaculaire.
Dans le cadre du cycle de conférences autour de l’exposition C’était Paris en 1970, nous accueillons Raphaële Bertho, Maîtresse de conférences à l’ IUT de Tours.
Le mercredi 16 septembre 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Public adultes.
Bibliothèque historique de la Ville de Paris (BHVP) 24 rue Pavée 75004 Paris
