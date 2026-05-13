Concours photographique, Musée historique, Mulhouse
Concours photographique, Musée historique, Mulhouse samedi 23 mai 2026.
Concours photographique Samedi 23 mai, 14h00 Musée historique Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00
Découvrez des photographies inédites des musées et les clichés des gagnants du concours initié par M2A
Les dix musées du territoire de l’Agglomération ont sélectionné chacun 3 photographies représentatives de leurs fonds photo. Ce corpus de 30 clichés illustre à la fois l’histoire de la photographie et/ou du territoire et propose un regard décalé et attractif sur l’évolution des techniques et des usages de l’image à travers les siècles.
Sur la base de ce corpus photographique, un concours de création a été lancé afin de s’emparer de ce patrimoine, de le revisiter, de le réinterpréter et de l’interroger.
Les créations gagnantes seront exposés lors de cette Nuit des musées !
Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est
Découvrez des photographies inédites des musées et les clichés des gagnants du concours initié par M2A
© m2A
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