Concours photographique, Musée historique, Mulhouse

Concours photographique Samedi 23 mai, 14h00 Musée historique Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Découvrez des photographies inédites des musées et les clichés des gagnants du concours initié par M2A

Les dix musées du territoire de l’Agglomération ont sélectionné chacun 3 photographies représentatives de leurs fonds photo. Ce corpus de 30 clichés illustre à la fois l’histoire de la photographie et/ou du territoire et propose un regard décalé et attractif sur l’évolution des techniques et des usages de l’image à travers les siècles.

Sur la base de ce corpus photographique, un concours de création a été lancé afin de s’emparer de ce patrimoine, de le revisiter, de le réinterpréter et de l’interroger.

Les créations gagnantes seront exposés lors de cette Nuit des musées !

Musée historique Place de la Réunion – 68100 MULHOUSE Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est

Découvrez des photographies inédites des musées et les clichés des gagnants du concours initié par M2A

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