Concours photos Automne Ingrannes

Chemin de la Grande Bruyère Ingrannes Loiret

Les paysages d’automne à l’Arboretum sont autant de tableaux aux couleurs flamboyantes. Créez vos propres cadrages et proposez votre plus belle photo. Vous gagnerez peut-être 1 an d’abonnement à l’Arboretum.

L’Automne est une saison extraordinaire à l’Arboretum des Grandes Bruyères. Les tableaux paysagers prennent des couleurs flamboyantes et les ambiances vous transportent en Chine et au Canada. Le rouge, l’orange et le jaune se déclinent en mille nuances éclatantes. Chaque année, la palette de couleurs est différente et éblouissante. Immergez-vous dans ces paysages, photographiez-les et tentez de gagner 1 an d’abonnement à l’Arboretum pour profiter de toutes ses saisons.

Concours via FaceBook. Un prix des internautes et un prix du jury. Plus d’informations sur la page Facebook des Grandes Bruyères. 0 .

The autumn landscapes at the Arboretum are so many paintings in flamboyant colours. Create your own frames and try to win prizes!

