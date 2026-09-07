Concours Sleeveface, Médiathèque municipale, Hennebont

Informations pratiques

Concours Sleeveface 2 et 3 octobre Médiathèque municipale Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

(Re)découvrez le vinyle de manière décalée en participant à un concours « sleeveface » et tentez de remporter un prix !

Un « sleeveface », kesako ? Le sleeveface consiste à réaliser une photographie avec une pochette de vinyle représentant une partie du corps (généralement le visage) et d’en prolonger la silhouette.

Concrètement, comment se passe le concours ?

Première étape : Du 16 septembre au 14 novembre, vous créez votre sleeveface ! Des vinyles sont empruntables à la médiathèque pendant la durée du concours pour cela. Puis vous remettez votre sleeveface à la médiathèque ou vous l’envoyez par mail : mediatheque @mairie-hennebont.fr

Deuxième étape : Du 17 novembre au 19 novembre : l’heure du vote ! Par les agents de la médiathèque, en huit-clos…

Troisième étape : Le samedi 21 novembre : remise des prix ! C’est à la médiathèque que ça se passe.

3 catégories de participation :

Catégorie 1 : « Originalité / Décalé »

Catégorie 2 : « Tout est dans le détail »

Catégorie 3 : « En mouvement »

Et à la clé… des prix ! 3 gagnants (1 par catégorie) recevront chacun un bon d’achat valable à Chouette Coop (livres et produits culturels d’occasion, tels que des CD, DVD, vinyles, jeux vidéos…). Remise des prix le samedi 21 novembre à 11h à la médiathèque lors d’un moment convivial !

Médiathèque municipale 15 RUE GABRIEL PERI 56700 Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne 0297365302 http://www.culture-hennebont.bzh https://www.culture-hennebont.bzh/mediatheque/rendez-vous-mediatheque/concours-sleeveface

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