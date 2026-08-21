Tout-petit lit !, Médiathèque municipale, Hennebont

Informations pratiques

Tout-petit lit ! Samedi 3 octobre, 09h45 Médiathèque municipale Morbihan

A destination des enfants de moins de trois ans. Places limitées à 10 enfants par séance, 1 adulte accompagnateur / enfant. Evènement partiellement accessible dans les catégories handicap moteur, auditif, mental. Renseignez-vous lors de votre inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T09:45:00+02:00 – 2026-10-03T10:15:00+02:00

Fin : 2026-10-03T09:45:00+02:00 – 2026-10-03T10:15:00+02:00

Tout-petit lit, le rendez-vous lecture incontournable des bébés et de leurs parents.

Envie de vivre un moment d’échange avec votre tout-petit ? Venez découvrir, manipuler, chanter et vous émerveiller autour des livres.

Une sélection thématique composée de livres en tissus, cartonnés, de Kamishibaï ou encore de pop-up vous sera proposée. Le rendez-vous tout-petit lit se compose d’un temps de lecture collective qui invite petits et grands à l’éveil et à l’imagination puis d’un temps où l’enfant invite son parent à lui lire, cœur à cœur, le livre qu’il a choisi.

Tout-petit lit est programmé chaque mois, un mardi matin et un samedi matin, à vos agendas !

Médiathèque municipale 15 RUE GABRIEL PERI 56700 Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne 0297365302 http://www.culture-hennebont.bzh [{« type »: « phone », « value »: « 0297365302 »}]

Biblis en folie 2026

©Ville Hennebont