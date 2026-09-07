Visite libre du Musée Porte Broërec, Musée Porte Broerec’h, Hennebont

Informations pratiques

Visite libre du Musée Porte Broërec 19 et 20 septembre Musée Porte Broerec’h Morbihan

Tarif réduit pendant les 2 jours: 4€, gratuit pour moins de 12 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

– Visite libre ; 10 salles à thème.

– Présentation de Mauduit du Plessis qui a participé à l’indépendance U.S.

– Escape game sur Marion du Faouët.

Musée Porte Broerec’h 1 rue de la Prison, 56700, Hennebont Hennebont 56700 Morbihan Bretagne 0297362918 http://musee-hennebont.fr https://www.facebook.com/musee.hennebont/;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091290 Musée d’Histoire et traditions locales d’Hennebont, situé dans la porte fortifiée médiévale de la ville close.10 salles à thème (costumes, mobilier, maquettes, tableaux, objets usuels…). Porte Broërec’h, entrée fortifiée de la Ville Close / stationnement à proximité mais pas accessibilité P.M.R.

Musée d’Histoire de la Ville d’Hennebont

©Hennebont Patrimoine