Concours Voix Nouvelles, Grand-Théâtre, Bordeaux

Informations pratiques

Concours Voix Nouvelles Samedi 9 janvier 2027, 20h00 Grand-Théâtre Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-09T20:00:00+01:00 – 2027-01-09T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-09T20:00:00+01:00 – 2027-01-09T21:30:00+01:00

Voix

L’Opéra National de Bordeaux accueille la finale régionale du plus grand concours de chant lyrique français. Organisé par Génération Opéra, le concours Voix Nouvelles permet à de jeunes artistes de se faire entendre par des professionnels de l’art lyrique en sélectionnant des candidats sur tout le territoire avant une grande finale nationale. Qui seront les représentants du Sud-Ouest pour cette édition ? Réponse sur la scène du Grand-Théâtre !

Ouverture des réservations à partir du mercredi 9 décembre 2026 à 13H

En savoir plus

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/707032-concours-voix-nouvelles »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/voix-concours-voix-nouvelles-86001 »}]

Finale régionale Voix