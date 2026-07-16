Atelier « Empreintes dans la nature » tampons et impressions botaniques, JARDIN BOTANIQUE Bastide, Bordeaux

Informations pratiques

Atelier « Empreintes dans la nature » tampons et impressions botaniques 29 juillet et 26 août JARDIN BOTANIQUE Bastide Gironde

7€ (5€ avec la Carte jeune)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T10:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00

Initiez-vous à la linogravure en vous inspirant des formes, textures et motifs du monde naturel. Feuilles, fleurs, insectes ou paysages deviennent les sujets de compositions gravées puis imprimées à la main. Un moment de création qui invite à porter un regard attentif sur la richesse graphique de la nature et à découvrir les plaisirs de l’estampe artisanale.

JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 52 18 77 »}]

Initiez-vous à la linogravure en vous inspirant des formes, textures et motifs du monde naturel.

M.Portes – Ville de Bordeaux