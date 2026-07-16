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Atelier « Empreintes dans la nature » tampons et impressions botaniques, JARDIN BOTANIQUE Bastide, Bordeaux

mercredi 29 juillet 2026 · JARDIN BOTANIQUE Bastide · Bordeaux

Atelier « Empreintes dans la nature » tampons et impressions botaniques, JARDIN BOTANIQUE Bastide, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Lieu
JARDIN BOTANIQUE Bastide
Adresse
Esplanade Linné 33100 BORDEAUX
Ville
33100 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
7€ (5€ avec la Carte jeune)

Atelier « Empreintes dans la nature » tampons et impressions botaniques 29 juillet et 26 août JARDIN BOTANIQUE Bastide Gironde

7€ (5€ avec la Carte jeune)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T10:00:00+02:00 – 2026-07-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-26T14:00:00+02:00 – 2026-08-26T16:00:00+02:00

Initiez-vous à la linogravure en vous inspirant des formes, textures et motifs du monde naturel. Feuilles, fleurs, insectes ou paysages deviennent les sujets de compositions gravées puis imprimées à la main. Un moment de création qui invite à porter un regard attentif sur la richesse graphique de la nature et à découvrir les plaisirs de l’estampe artisanale.

JARDIN BOTANIQUE Bastide Esplanade Linné 33100 BORDEAUX Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 52 18 77 »}]
Initiez-vous à la linogravure en vous inspirant des formes, textures et motifs du monde naturel.

M.Portes – Ville de Bordeaux

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