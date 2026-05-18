Conert DJ SET House Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle
Conert DJ SET House Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle samedi 18 juillet 2026.
La Rochelle
Conert DJ SET House
Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Le samedi 18 juillet à 21h, La Gueule du Loup accueille DJ Chris Da Goya pour une soirée house entre French Touch, groove vintage et sonorités actuelles.
.
Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81 lagueule_duloup@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On Saturday, July 18 at 9pm, La Gueule du Loup welcomes DJ Chris Da Goya for a house party combining French Touch, vintage grooves and contemporary sounds.
L’événement Conert DJ SET House La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle
À voir aussi à La Rochelle (Charente-Maritime)
- Sortie de résidence Eleanor Shearer La Liberté, une île lointaine ? Maison des Écritures La Rochelle 18 mai 2026
- Concert Les couchers de soleil à La Rochelle Le Gabut Square de la Laïcité Le Gabut à coté de la statue en hommage à Michel Crépeau La Rochelle 18 mai 2026
- Permanence réparation de vélos, 9 coworking, La Rochelle 19 mai 2026
- Nouvelles pistes cyclables au Nord : Biodiversité dans la baie de l’Aiguillon, Aquarium de La Rochelle, La Rochelle 19 mai 2026
- NOUVELLES PISTES CYCLABLES AU NORD : UN VRAI BONHEUR !, LA ROCHELLE 17000 QUAI LOUIS PRUNIER, La Rochelle 19 mai 2026