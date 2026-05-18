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Conert DJ SET House Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle

Conert DJ SET House Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Rochelle samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi

Adresse : La Gueule du Loup

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

La Rochelle

Conert DJ SET House

Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 21:00:00
fin : 2026-07-18 23:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Le samedi 18 juillet à 21h, La Gueule du Loup accueille DJ Chris Da Goya pour une soirée house entre French Touch, groove vintage et sonorités actuelles.
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Port de Pêche de Chef de Baie, Quai du Midi La Gueule du Loup La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 69 28 81  lagueule_duloup@yahoo.fr

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English :

On Saturday, July 18 at 9pm, La Gueule du Loup welcomes DJ Chris Da Goya for a house party combining French Touch, vintage grooves and contemporary sounds.

L’événement Conert DJ SET House La Rochelle a été mis à jour le 2026-05-15 par Nous La Rochelle

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