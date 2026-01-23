Confection textile Weaving MJC Héritan Mâcon

Confection textile Weaving

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2026-03-07 09:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

2026-03-07 2026-03-14

Cet atelier en deux séances vous propose de créer un objet tissé de 20×25 cm à partir de textiles recyclés. Avec le cadre prête´, vous réaliserez votre création, décorative ou utilitaire, du fil de trame aux finitions.

Niveau débutant, difficulté technique moyenne.

Animé par Delphine Richer, artiste contemporaine formée au tissage en Allemagne auprès de l’artiste textile Doro Seror. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

