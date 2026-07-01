Conférence 1001 Nuits par Edgard WEBER Bitche
vendredi 10 juillet 2026 · Bitche
Informations pratiques
Bitche
Conférence 1001 Nuits par Edgard WEBER
42 rue du Maréchal Foch Bitche Moselle
Tarif : – – EUR
7
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10 18:00:00
Date(s) :
2026-07-10
Conférence 1001 Nuits animée par Edgard WEBER
A partir de 15h00
Tarif 7.00 euros
Réservation à latelieraucarre@free.fr ou à la boutique au 42 rue Maréchal Foch à Bitche. tél 09 53 32 79 79
Quelle est l’origine des Mille et Une Nuits ?
Quel fut son développement dans le monde arabe ?
Quel impact ces contes ont-ils eu dans la culture occidentale littérature, musique, opéra, cinéma, peinture … Le conférencier illustrera la magie du conte en racontant Le Singe et la Tortue.Adultes
7 .
42 rue du Maréchal Foch Bitche 57230 Moselle Grand Est +33 9 53 32 79 79
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English :
1001 Nights Lecture hosted by Edgard WEBER
Starting at 3:00 p.m.
Admission: 7.00 euros
Reservations: latelieraucarre@free.fr or at the shop at 42 rue Maréchal Foch in Bitche. Tel: 09 53 32 79 79
What is the origin of *One Thousand and One Nights*?
How did it evolve in the Arab world?
What impact have these tales had on Western culture: literature, music, opera, film, painting… The speaker will illustrate the magic of storytelling by “telling” the tale of *The Monkey and the Turtle*.
L’événement Conférence 1001 Nuits par Edgard WEBER Bitche a été mis à jour le 2026-07-02 par OT DU PAYS DE BITCHE
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